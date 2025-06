Successo per Beaches Brew, 10mila persone per la dodicesima edizione

Non inseguire l'hype ma reinventarlo. La mission del Beaches Brew è il carattere che lo rende unico e vincente. E uno dei festival più interessanti a livello italiano, per la ricerca e la proposta musicale, unita all'iconica location (la spiaggia dell’Hana-Bi, stabilimento balneare di Marina di Ravenna). La dodicesima edizione, curata da Bronson Produzioni, con la direzione artistica del co-fondatore del festival Chris Angiolini e della collaboratrice di lunga data Jessica Clark (Everything Nice), ha proposto 28 artisti provenienti da 17 Paesi del mondo, per 3 giorni all’insegna della scoperta sonora a cui hanno preso parte più di 10mila persone da tutta Europa.