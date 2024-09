Il barone rampante torna a commuovere al Piccolo

Il barone rampante è risalito sugli alberi del Piccolo Teatro Grassi di Milano. Ed è, di nuovo, un grande successo di pubblico e di critica. Per la terza stagione consecutiva - dopo le prime due con tutte le date esaurite - il capolavoro del 1957 di Italo Calvino torna in scena (fino al 13 ottobre) nell’adattamento firmato e diretto da Riccardo Frati, prodotto dal Piccolo.

E così rieccolo il baroncino Cosimo (Matteo Cecchi) che, in segno di protesta contro le convenzioni e le regole bigotte del suo tempo, si arrampica e va a vivere (per sempre) sugli alberi di una Liguria immaginaria di fine '700, allestita con stupefacente cura grazie a un notevole sforzo produttivo, che ha ricostruito il regno alberato del personaggio forse più amato di Calvino usando una serie di passerelle pensili, in continuo movimento.