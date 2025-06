Barbara Ronchi e Pierfrancesco Favino premiati al ShorTS International Film Festival

Sabato 28 giugno alle ore 19:00 presso il Teatro Miela Francesco Gheghi riceverà il Premio Prospettiva. Il giovane attore sarà anche protagonista di una masterclass a cui seguirà la proiezione di "La buona condotta", suo primo cortometraggio, vincitore nella categoria miglior opera prima ai Nastri d'Argento 2025. Domenica 29 giugno alle ore 19:00 presso il Teatro Miela sarà assegnato il Premio Interprete del Presente a Barbara Ronchi, che ha raccolto fin qui riconoscimenti di peso come Premio Alida Valli come miglior attrice protagonista per "Fai Bei Sogni" di Marco Bellocchio (2016); David di Donatello come Migliore attrice protagonista e Premio Kinéo per "Settembre" di Giulia Louise Steigerwalt (2022); Nastro d'Argento come Miglior attrice protagonista per "Rapito" di Marco Bellocchio (2023); speciale Premio Pasinetti alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per l'intero cast di "Familia" di Francesco Costabile; Premio Nino Manfredi attribuito dal SNGCI nell'ambito dei Nastri d'Argento al Cinema Italiano. La serata sarà preceduta da una masterclass e proseguirà con la proiezione di "Familia".