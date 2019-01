Barbara Foria nei panni di "Miss BaBa Q" prende per i fondelli rapper e social

Cosa serve per essere di tendenza? Avere followers sui social, like e cuori sul profilo, amare ed essere amati virtualmente. Lo sa bene Miss BaBaQ, un'artista (interpretata da Barbara Foria) che unisce la musica trap, trash, pop, neomelodica, rap napoletano sotto un unico slogan: taggam' o'cor. Nel video, in anteprima per Tgcom24, la comica - attraverso l’ironia e la musica - ride di sé e di chi a tutti i costi vuole conformarsi e omologarsi alla massa.