Avion Travel, un singolo e un tour per festeggiare (in ritardo) i 40 anni di carriera

"Il fiume" è il nuovo brano degli Avion Travel, che dà il là a un tour celebrativo per la band di Peppe Servillo che festeggia i 40 anni di carriera. Un tour che si doveva tenere nel 2020 ma che la pandemia ha fatto inevitabilmente slittare. "Dopo più di un anno di sospensione in questo tempo incerto, abbiamo deciso di pubblicare il brano per accompagnare il nostro più volte annunciato e rimandato 'Opplà Tour' in cui racconteremo i nostri quaranta anni di musica e di concerti", racconta la band casertana.