"Avengers: Endgame" ha dominato Twitter nel 2019

Twitter ha pubblicato una serie di classifiche con gli argomenti e i personaggi noti oggetto del maggior numero di tweet durante l'anno. La Marvel e i suoi supereroi cinematografici hanno fatto la parte del leone tra i trend. Per quanto riguarda i film, "Avengers: Endgame" non ha avuto rivali sui social media (oltre che ai box office), mentre tra le star, è stato Tom Holland ad attirare l'attenzione del web.

Nella graduatoria social, l'ultimo film sugli Avengers si è messo alle spalle titoli come "Toy Story 4", "Joker", e "Spider-Man: Far From Home". L'Uomo Ragno sul grande schermo guida la classifica tra gli attori, in compagnia dei colleghi Chris Evans, Zendaya e Robert Downey Jr..

Passando alla tv, non meraviglierà il fatto che in cima ai pensieri degli utenti di Twitter ci sia stata l'ottava a ultima stagione di "Game of Thrones", seguita a ruota da "Stranger Things", "I Simpson", "La casa di carta".

