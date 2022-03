L'Harlem Shake degli Oblivion

Dopo il clamoroso successo ottenuto con "I Promessi Sposi in 10 minuti" e "L'Inferno in 6 minuti", gli Oblivion sono in scena al Teatro Manzoni di Milano con il nuovo spettacolo "Oblivion Show 2.0: il sussidiario". I cinque artisti, cantanti e attori, cabarettisti e comici propongono una divertente esibizione all'insegna del cabaret e della satira di costume senza smentire il loro singolare modo di fare teatro.

Con la consueta disinvoltura e un po' di sfrontatezza, il quintetto racconta storie epiche o semplici avvenimenti quotidiani giocando continuamente con la musica. Maltrattano canzoni e testi famosi per ricomporli in modo surreale e si cimentano con abili esercizi di stile e canzoni originali. Come in ogni sussidiario che si rispetti, in questo nuovo spettacolo si trovano tutte le materie: dal solfeggio alla storia, fino alla grande letteratura italiana dove Dante e Pinocchio cantano le loro avventure in soli sei minuti.



Il tempo scorre veloce tra motivetti retrò e sonorità tecno, mentre sul palco gli Oblivion si esibiscono in divertenti sketch, indossando i panni di innocenti boy-scout o rievocando le atmosfere del cafè-chantant. Il tutto mescolando Lady Gaga con J.S. Bach, e Tiziano Ferro con William Shakespeare.