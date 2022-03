Da video

Incidente per Madonna durante la tappa del MDNA tour di Dallas. La popstar si è avvicinata al pubblico delle prime file per cantare insieme a loro "Like A Prayer", ma un passo falso l'ha tradita. La cantante è infatti scivolata ed è caduta a terra ma, da vera professionista del live, ha improvvisato una giravolta e si è subito rialzata, riprendendo il concerto come se nulla fosse accaduto.