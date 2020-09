Arriva il film d'animazione "Mister Link", un viaggio avventuroso in giro per il mondo

Candidato all'Oscar 2020 come miglior film d'animazione, e vincitore del Golden Globe nella stessa categoria, "Mister Link" debutta nei cinema italiani il 17 settembre. Realizzato con la tecnica della stop-motion, racconta di uno scienziato convinto che esistano creature mitiche, ma incapace di dimostrarne la presenza. Un giorno riceve una lettera nella quale viene indicato il posto in cui vive un bigfoot: a spedirla è stato lo stesso animale, Sarà un viaggio di scoperta, sulla falsariga del classico "Giro del mondo in ottanta giorni". Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Sir Lionel Frost, è un avventuriero coraggioso, e al tempo stesso un uomo molto raffinato, che si considera il più grande investigatore del mondo in materia di creature mitologiche e mostri. Il problema è che nessun altro sembra pensarla così; decide quindi di mettersi alla prova con un viaggio nell’America del nord ovest, fino alle coste del Pacifico, per scoprire la creatura più leggendaria del mondo: quello che dovrebbe essere l’anello di congiunzione con le origini primitive dell’Uomo: Mister Link.

Mister Link è una bestia un po' buffa, sorprendentemente intelligente e piena di sentimenti che Sir Lionel scoprirà. Probabilmente è l’ultimo della sua specie ed è irrimediabilmente solo e crede che Sir Lionel sia l’unico uomo in grado di aiutarlo. Insieme intraprenderanno un’audace ricerca in tutto il mondo per cercare dei lontani parenti di Mister Link nella favolosa valle di Shangri-La. Insieme all’intraprendente Adelina Fortnight, che possiede l’unica mappa conosciuta che indica la destinazione segreta, l’improbabile trio si imbarca in una tumultuosa avventura. Durante il viaggio i nostri impavidi esploratori incontreranno più pericoli di quanti avrebbero immaginato, inseguiti da misteriosi malfattori che cercano di impedire loro di portare a termine la missione. In tutto questo il fascino disarmante di Mister Link e il suo costante buon umore, sono le basi emotive e comiche di questo

Dietro "Mister Link" c'è la casa di produzione americana Laika, che in precedenza aveva lavorato a titoli come "Coraline", "La sposa cadavere" e "Kubo e la spada magica". Il regista e sceneggiatore è Chris Butler, al suo secondo lungometraggio dopo "ParaNorman" (2012). Nel cast in lingua originale prestano le loro voci attori del calibro di Zoe Saldana, Hugh Jackman ed Emma Thompson.