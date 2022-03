Arisa "vince" le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: suo il brano scelto come inno ufficiale

Periodo magico per Arisa, che oltre a mostrarsi sempre più spesso in versione super sexy sui social, raccogliendo consensi unanimi, sembra collezionare anche continui successi professionali.

Dal podio di "Ballando con le stelle" all'ottimo riscontro del suo ultimo disco "Ero romantica" fino alla "vittoria" conquistata per i prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. E' suo infatti il brano scelto come inno ufficiale della manifestazione. Scritto da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale di Cittadina e interpretato dalla cantante si intitola "Fino all'alba" e ha battuto, con il 72% dei voti, il brano di Malika Ayane "Un po' più in là".