"Arena per tutti 2025", inaugurata la terza edizione del progetto di Fondazione Arena di Verona e Müller

Il focus 2025 è sulle opere Aida, La Traviata, Carmen e sulla nuova produzione di Nabucco. Tutti gli spettatori che ne fanno richiesta possono fruire di trailer accessibili (in italiano, inglese e tedesco, con sottotitoli, voce, traduzione in lingua dei segni italiana, internazionale e tedesca, descrizione delle immagini), audio descrizioni dal vivo degli spettacoli e libri di sala digitali, il tutto sempre in tre lingue (italiano, inglese e tedesco). I libri digitali sono strumenti inclusivi che, replicando la grafica e la struttura dei classici libri di sala cartacei (con sinossi, note di regia, foto e informazioni sugli spettacoli), offrono testi semplificati con caratteri modificabili e ingrandibili, immagini e bozzetti di scena con audio descrizione (per persone cieche e ipovedenti) e testi tradotti nella lingua dei segni italiana. Gli stessi libri di sala sono disponibili in inglese, con traduzione in lingua dei segni internazionale. Oltre alle schede per le opere in linguaggio "facile da leggere" sia in italiano che in inglese e in tedesco che seguono gli standard dell’Unione europea per la scrittura destinata alle persone con disabilità intellettiva.