Antonello Venditti arricchisce "Sotto il segno dei pesci" con duetti d'autore

Antonello Venditti arricchisce la sua prolifica produzione di album dal vivo con un nuovo capitolo: " Sotto il Segno dei Pesci – The Anniversary Tour ". Un progetto ricco che include anche diversi duetti con i super ospiti che lo hanno affiancato sul palcoscenico del tour per il quarantennale dell'album "Sotto il Segno dei Pesci". Dall'amico di sempre Francesco De Gregori a Briga , Baby K , Ermal Meta e Ultimo .

Dopo un tour che ha segnato un sold-out dietro l'altro, (le ultime tappe previste toccheranno Milano, Roma, Livorno, Jesolo e Londra, dove la tournée si concluderà a marzo 2020 con l'unica eccezionale data europea), Venditti e la sua storica band regalano ai fan la possibilità di riviverne la magia grazie a un triplo album che rimette al centro il supporto fisico e il valore della musica che resta: "Sotto il Segno dei Pesci – The anniversary tour" sarà infatti disponibile, oltre che in digitale, nelle versioni 3CD, Vinile in Edizione Limitata e 3CD + DVD, che conterrà anche il lungometraggio del concerto-evento all’Arena di Verona.



Un'occasione unica per Venditti, che ha a lungo voluto e pensato questo tour come una celebrazione festosa e dedicata a tutte le generazioni di ascoltatori, come testimoniano le parole con cui ha aperto lo spettacolo: “Benvenuti! 'Benvenuti' è poco. Ho pensato molto e sognato molto questa serata, ed è più bella di quello che potessi immaginare”.



