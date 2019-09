A Parma il comune stacca la luce ad Antonello Venditti e lui si infuria: "Ha vinto l'assessore"

"Vergognoso. Non mi era mai capitato di chiudere un concerto perché qualcuno ci toglieva la luce". Ad Antonello Venditti l'epilogo dello show di Parma , al Parco della Cittadella, non è proprio andato giù e così alla fine del concerto il cantautore si è sfogato con un video postato su Facebook . "Mi scuso con i fan di Parma. Se volete venire a vedere la fine venite a Roma o a Milano".

Se non altro Venditti può consolarsi pensando che non è stato l'unico a vivere un'esperienza di questo tipo. Nel 2012 a Londra vene staccata la spina sull'ultima canzone niente meno che Bruce Springsteen che ad Hyde Park stava duettando nientemeno che con Paul McCartney. Niente da fare: passata la mezzanotte venne abbassata di colpa la tensione elettrica degli impianti.



Più o meno quello che è capitato a Venditti che così non ha potuto completare la scaletta prevista. Alle accuse ha replicato però l'assessore comunale alla Cultura Michele Guerra. "Dal palco, Venditti si è lamentato delle limitazioni di orario e ha chiesto ad una 'assessora' la possibilità di poter cantare oltre quei limiti. Tutti saremmo rimasti ad ascoltarlo fino a notte inoltrata, ma quando si organizzano questi eventi ci sono persone esperte e preposte al loro funzionamento che si riuniscono in commissione per decidere cosa è possibile fare e non fare e che limiti e regole bisogna rispettare".