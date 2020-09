Anthony Hopkins parla con un cane finto: "Il lockdown mi ha fatto impazzire"

Dopo sei mesi chiuso in casa Anthony Hopkins ha ammesso di essere ufficialmente impazzito. In un divertente video pubblicato sui social, si vede il Premio Oscar chiacchierare con una statua a forma di cane. "Sono fuori di testa. hai ragione Spot. Meglio parlare con Niblo", commenta l'attore a margine del video aggiungendo l'emoticon di un gattino, in riferimento al suo fedele amico a quattrozampe.

In passato la sua vena folle è stata la carta vincente per conquistare il pubblico e un Oscar, così durante la quarantena l'attore 82enne ha tirato fuori una versione ironica di Hannibal Lecter per far sorridere i fan.

In questi mesi Hopkins ha condiviso con i follower il suo "quadro clinico" della quarantena. Per ammazzare il tempo l'attore si sta dedicando alle sue passioni: la pittura, la musica (ama suonare il pianoforte) e i.balletti su TikTok.

Suo compagno di avventura è il gatto di casa Niblo, a cui l'attore ha dedicato sui social delle tenera serenate. "Niblo si sta assicurando che rimanga in salute e in cambio mi ha chiesto di intrattenerlo... gatti", aveva scritto qualche tempo fa Hopkins per "giustificare" il suo concerto felino.

