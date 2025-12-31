Anthony Hopkins, il messaggio contro le dipendenze: "Festeggio 50 anni di sobrietà"

L'attore ha aggiunto di aver compreso allora che quello che definiva "divertimento" era in realtà alcolismo: "Chi sente di esagerare, ci rifletta. La vita è molto migliore". Nel suo messaggio, Hopkins ha anche voluto congratularsi con chi sta affrontando un percorso di recupero "un giorno alla volta", sottolineando: "Se sto per compiere 88 anni, forse qualcosa l'ho fatta bene". Considerato un dei più grandi attori viventi, celebre per il ruolo del serial killer Hannibal Lecter ne "Il silenzio degli innocenti" (1991) che gli valse l'Oscar come miglior attore nel 1992, ha vinto il secondo Oscar nel 2021 per "The Father - Nulla è come sembra" di Florian Zeller.