Anthony Hopkins, il messaggio contro le dipendenze: "Festeggio 50 anni di sobrietà"

Nel giorno del suo compleanno l'attore premio Oscar invita a "scegliere la vita"
© Da video
"Scegliete la vita e cercate aiuto, io l'ho fatto". Sir Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà e nel giorno del suo compleanno che cade il 31 dicembre, la vigilia di capodanno (giornata per molti di baldorie alcoliche ndr) rivolge un messaggio a chi lotta contro le dipendenze. L'attore gallese, due volte premio Oscar, ha condiviso un videomessaggio sul suo profilo Instagram ricordando il momento decisivo che lo portò a smettere di bere, il 29 dicembre 1975, dopo aver rischiato la vita guidando in uno "stato di blackout alcolico". "Ho capito che avevo bisogno di aiuto. Cinquant'anni fa", ha detto nel video postato su Instagram e diffuso nel giorno di San Silvestro nonché del suo 88esimo compleanno. "Senza voler fare il moralista, auguro a tutti di scegliere la vita invece dell'opposto".
L'attore ha aggiunto di aver compreso allora che quello che definiva "divertimento" era in realtà alcolismo: "Chi sente di esagerare, ci rifletta. La vita è molto migliore". Nel suo messaggio, Hopkins ha anche voluto congratularsi con chi sta affrontando un percorso di recupero "un giorno alla volta", sottolineando: "Se sto per compiere 88 anni, forse qualcosa l'ho fatta bene". Considerato un dei più grandi attori viventi, celebre per il ruolo del serial killer Hannibal Lecter ne "Il silenzio degli innocenti" (1991) che gli valse l'Oscar come miglior attore nel 1992, ha vinto il secondo Oscar nel 2021 per "The Father - Nulla è come sembra" di Florian Zeller.