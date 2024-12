Annie Lennox compie 70 anni, popstar con un cuore per le cause umanitarie

Con l'inizio degli anni 90 Annie intraprende la carriera solista e il successo non scema, anzi. "Diva", album di debutto del 1992, conquista pubblico e critica e viene trascinato da una canzone di grande raffinatezza come "Why". Nello stesso anno emoziona tutti duettando con David Bowie al Freddie Mercury's Tribute in "Under Pressure" e interpreta un brano anche per la colonna sonora del "Dracula" di Francis Ford Coppola ("Love Song For a Vampire"). Anno d'oro insomma, ma il bello deve ancora venire. Nel 1995 la Lennox si ripete con il secondo album, "Medusa", che contiene "No More I Love You's", che le vale un Grammy come miglior interpretazione femminile. Nel 1999 è il momento della reunion con gli Eurythmics che frutta l'album "Peace". Anche gli anni 2000 sono forieri per lei di grandi soddisfazioni. Nel 2003 esce "Bare" e l'anno successivo vince l'Oscar per la miglior canzone con "Into the West", dalla colonna sonora de "Il signore degli anelli - Il ritorno del re". Nel 2005 partecipa al "Live 8" Dopo "Songs of Mass Destruction" la sua attività inizia a diradarsi. Gli ultimi due lavori pubblicati, "A Christmas Cornucopia" (2019) e "Nostalgia" (2014) sono di fatto album di cover mentre "Lepidoptera", pubblicato nel 2019, è il primo lavoro a essere realizzato dalla Lennox come artista indipendente e contiene quattro canzoni estemporanee per pianoforte, pensate per accompagnare la sua installazione artistica "Now I Let You Go..." al MASS moca. Nel 2022 gli Eurythmics sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.