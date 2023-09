Anne Hathaway Global Ambassador per Vital Perfection di Shiseido

Anne è amata in tutto il mondo per l'autenticità; non solo per la sua eleganza senza tempo ma anche per il suo lavoro e il suo impegno costante alle Nazioni Unite e in altre opere di beneficenza, che riflettono la sua forza d’animo. Da settembre l'attrice è protagonista di un cortometraggio d'autore esclusivo realizzato dal celebre duo di fotografi e registi di moda Luigi & Iango, che celebra la forza del potenziale interiore grazie ai raggi del sole ed esplora la natura armoniosa di ombra e luce.

Shiseido su Anne Hathaway Shiseido ritiene che Anne Hathaway rappresenti perfettamente la versatilità della linea. L’attrice incarna perfettamente il senso del nuovo messaggio legato a Vital Perfection, Il potenziale non ha età, che celebra la bellezza interiore ed esorta ad apprezzare ogni fase della vita. "Ms. Hathaway ha guadagnato un rispetto sempre crescente a livello globale per la sua carriera come attrice e i suoi numerosi talenti; ma sono la sua raffinatezza, la sua resilienza e la sua prospettiva rispettosa sulla bellezza interiore ed esteriore a renderla l'ambasciatrice ideale per Vital Perfection", afferma Shiho Nagasaka, Vice President of Global Marketing and Communication di Shiseido.

Anne Hathaway su Shiseid o Anne Hathaway ha spiegato come il messaggio della linea rispecchi se stessa e la sua esperienza di vita. "È così sconvolgente sentire l'età erroneamente identificata come un ostacolo alla crescita personale. Preferirei che la celebrassimo per il dono che è. Per me, è un privilegio emozionante invecchiare e avere l'opportunità di imparare di più su se stessi. Spero che le persone si sentano sempre entusiaste di esplorare il proprio potenziale". "Ho cercato di curare la mia pelle mentre osservavo dalle donne della mia famiglia; ho capito che la mia pelle sarebbe stata qualcosa che si sarebbe presa cura di me se me se me ne fossi presa cura anche io. Ora capisco che la mia pelle è collegata alla mia salute e al mio benessere generale. Su una prospettiva temporale più ampia, diventa evidente che la bellezza sia qualcosa che viene da dentro", ha raccontato Anne Hathaway.