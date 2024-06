Dopo essersi imposta come la regina delle hit nell'estate 2023, Annalisa cambia stile e per il 2024 propone un brano dalle atmosfere retrò, in coppia con Tananai. I due avevano dato prova di grande alchimia artistica all'Arena di Verona, durante il live di Annalisa, con un duetto da brividi su "Tango". Ora hanno regalato un bis con "Storie brevi", un singolo estivo dal retrogusto malinconico. A far scattare il countdown era stato Tananai una settimana fa, riproponendo proprio i saluti finali che si erano scambiati a Verona. "Dobbiamo fare una canzone insieme un giorno", le aveva proposto lui al microfono. Annalisa sul momento non aveva risposto, ma aveva promesso: "Ci vediamo presto".