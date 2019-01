Annalisa Minetti, attacco social: “Sei cieca, non dovevi fare figli"

Un foto tenerissima, in cui Annalisa Minetti abbraccia dolcemente la figlia, ha scatenato il putiferio sui social. Gli haters si sono scagliati contro la cantante con messaggi durissimi. C'è chi ha commentato "Sei cieca , non dovevi fare figli" e chi "Io non avrei messo al mondo dei figli che non potrei mai vedere". E l'artista ha subito replicato: "Continuerò a condividere la felicità di crescere i miei figli".

"Sono solo pochi ignoranti che giudicano la mia vita - scrive la 42enne - il mio ruolo di madre e la mia natura di donna, nonostante questo mi costi fatica e a volta piango da sola di notte chiusa in bagno per la stanchezza io vado avanti. Purtroppo per chi mi augura di restare chiusa in casa, mi vedrete presto in nuove sfide per la musica e per lo sport. E continuerò a condividere la felicità di crescere i miei figli con le tante persone che mi seguono e che sono nel mio cuore".