Gli invitati in Liguria

Alle seconde nozze, in Liguria era presenti tanti invitati. Nelle foto pubblicati si riconoscono Maria De Filippi, che aveva lanciato Annalisa con "Amici", la collega e amica Alessandra Amoroso, Fabio Rovazzi in dolce compagnia, il compositore e produttore d.whale accompagnato dalla fidanzata, l'influencer Veronica Ferraro e Rudy Zerbi, che intuì la potenzialità della cantante durante il talent. La festa in spiaggia è iniziata nel pomeriggio ed è durata fino alla sera. Non è mancata l'esibizione della sposa, che ha cantato accompagnata dal marito alla tastiera.