Annalisa e il "Vento sulla luna": "Si può essere soli anche in mezzo alla folla"

Dopo l'intermezzo estivo di "Avocado Toast" Annalisa torna con un nuovo singolo che apre ufficialmente il progetto del nuovo album, in arrivo nella primavera del 2020. “ Vento sulla Luna ” è stato scritto da lei con Franco 126 e Dardust e vede il featuring di Rkomi . "Il brano parla di quei momenti in cui ti perdi nei tuoi pensieri e puoi sentirti solo anche in mezzo a una folla - spiega lei a Tgcom24 -. E' il primo vero tassello del nuovo album".

Il brano è accompagnato da un video che ritrae i due protagonisti in un labirinto urbano fatto di geometrie e colori. Inquadrature ampie per descrivere l’ambiente e strette per riprendere le espressioni evidenziano la fusione delle voci di Annalisa e Rkomi. Contestualmente la cantautrice ha annunciato “Party sulla luna”, un unico evento live previsto per il 4 maggio al Fabrique di Milano. "La canzone è il racconto in musica di quei momenti tipici in cui anche se sei in mezzo a tanta gente ti isoli e pensi alle tue cose, e ti senti sola - spiega Annalisa -. Momenti magari fugaci ma che nella tua testa sembrano durare molto di più".

Rispetto ad "Avocado Toast" siamo in un diverso mondo musicale. Come si collegano i due singoli?

In realtà "Vento sulla luna" è nata prima di "Avocado Toast". Poi quest'estate volevamo fare uscire qualcosa senza partire completamente con il percorso nuovo e quella canzone sembrava perfetta, diciamo un episodio legato alla stagione e a una serie di tematiche, ma di fatto un aperitivo di quello che inizia ora. "Vento sulla luna" è il vero primo tassello del nuovo album.

Nel caso di "Avocado Toast" avevi collaborato con Danti, mentre in questo caso ci sono le firme di Dardust e Franco 126. Come è nata la collaborazione con loro due?

In realtà con Dardust la conoscenza si perde nella notte dei tempi. Siamo amici da tanto e abbiamo fatto insieme le prime cose. Franco 126 invece l'ho conosciuto il giorno che ci siamo trovati insieme a scrivere e devo dire che la sintonia che si è sviluppata tra di noi è stata una bellissima sorpresa ed è nata "Vento sulla luna".

La canzone vede anche il featuring di Rkomi...

Sì, il brano ha visto la sua versione definitiva solo quando è arrivato nelle sue mani. Sentivo che questo brano era forte e ho sempre pensato si prestasse a una collaborazione non banale, che nascesse in maniera naturale. E lui è stata la persona giusta.

Per il nuovo album stai lavorando di nuovo con Michele Canova però questo brano è stato prodotto da Dardust. Dobbiamo aspettarci un album con diversi produttori?

L'album lo stiamo lavorando tutt'ora con Canova. Per quanto riguarda questo brano però è venuto naturale che fosse Dardust a metterci mano dal momento che avevamo scritto il brano insieme. Volevamo che il risultato finale rispecchiasse la forma con cui la canzone è nata.

Nel video del brano ti si vede muoverti in un paesaggio da periferia urbana e in una sorta di labirinto...

Sì, lo abbiamo girato sia per gli esterni che per gli interni del complesso abitativo di Monte Amiata, nella periferia milanese. Volevamo trovare una location che rimandasse al significato della canzone e Andrea Colombi, che è il regista del video, ha trovato questo compromesso in cui in realtà c'è tutto. Rappresenta l'idea di città ma anche quella di essere in mezzo alla gente ma anche di essere solo.

Inizialmente l'album sembrava programmato per questo autunno, adesso di parla di primavera 2020... dipende forse da una tua partecipazione al festival di Sanremo?

No! In realtà io mi ero tenuta larga parlando genericamente di "dopo l'estate". In realtà dopo l'estate è arrivato questo singolo che comunque inaugura il percorso per arrivare all'album. Ma niente progetti sanremesi in vista.

