Angus Young compie 65 anni ed è ancora lo scolaretto ribelle del rock

Angus Young ha sempre odiato la scuola. Più volte sospeso per la sua condotta, l'unica materia che amava era l’arte. Nemmeno in musica ebbe vita facile dato che il suo professore riteneva che non avesse il minimo senso del ritmo. Abbandonati gli studi. lo scolaro ribelle è rimasto tale imbracciando una chitarra. Il 31 marzo il musicista compie 65 anni portandosi dietro da quando aveva 19 anni quel look iconico che è diventato il suo marchio di fabbrica per tutta la carriera negli AC/DC , di cui è stato co-fondatore insieme al fratello Malcolm.

"L’uniforme da scolaretto gliela confezionò sua sorella Margaret. Angus non andava a scuola, aveva 19 anni e quindi un lavoro. Ci dissero però che avrebbe indossato un abito da scolaretto, e che si sarebbe ridotto l’età fino a 16 anni perché all’epoca facevamo molti concerti nelle scuole, così da relazionarsi con i ragazzi“, aveva spiegato il primo frontman degli AC/DC, Dave Evans. Da quel momento Angus ha indossato quel "costume", con giacca, cravattino, calzoncini corti e berretto in diverse tonalità, per non tradire la sua immagine di studente ribelle.

Dopo aver lasciato con la sua famiglia il quartiere di Cranhill a Glasgow, dove era nato, per trasferirsi in Australia alla fine degli anni 50, Angus cominciò presto ad appassionarsi alla chitarra. Per casa uno strumento non è mai mancato, nè tantomeno i musicisti dato che altri tre fratelli suonavano già in alcune band.

Tra i suoi idoli c'era anche Chuck Berry, da cui adottò il suo tipico “passo dell’oca”, rendendolo più selvaggio. Alla fine del 1973 con il fratello Malcolm, Angus fondò gli AC/DC (il nome glielo suggerì la sorella Margaret). Il resto è storia. A dispetto delle stereotipo della rockstar, non ha mai fatto abuso di droghe o alcool. anzi dichiarando che la sua bevanda preferita è il thè.

A oggi Angus è l’unico membro originale rimasto a suonare ancora nella band. Con lui ci sono Chris Slade alla batteria, Stevie Young (che ha preso l’eredità del fratello Malcom, scomparso prematuramente) alla chitarra, e dal 2016 Axl Rose come cantante al posto di Brian Johnson, che a causa di problemi di udito si è visto costretto a interrompere il suo percorso con la band. E intanto Angus sembra non risentire degli anni che passano e a ogni nuovo concerto continua a saltellare sul palco con la sua uniforme e la chitarra a tracolla.





