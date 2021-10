Angelina Jolie chiude la Festa del Cinema di Roma, sul red carpet con le figlie

Una Angelina Jolie elegantissima, fasciata in un sexy abito argento che lasciava scoperte le spalle, ha chiuso - è il caso di dirlo - in bellezza la Festa del Cinema di Roma . La star ha calcato il red carpet con le figlie Zahara e Shiloh Pitt (quest'ultima da piccolissima ha esternato la volontà di essere maschio ma ha scelto abiti femminili e scarpe da tennis per l'evento) per presentare il nuovo film " Eternals ".

"Le super-eroine di oggi? - ha detto l'attrice - Sono le donne che sono in prima linea e dedicano ogni minuto della loro vita ad accogliere i migranti, persone che sono fuggite non per combattere, ma proprio per evitare la guerra e dare sicurezza alla famiglia".

Angelina ha confessato di sentirsi una "privilegiata" ad aver fatto parte di questo film: "E' presente l'inclusione che permetterà a molte persone di vedersi sul grande schermo come non si erano mai viste prima. Un'inclusività che spero diventi presto la nuova normalità" .

Angelina Jolie mostra l'insolito gioiello da mento

Anche la stessa Thena, interpretata dall'attrice, feroce guerriera che può formare qualsiasi arma dall'energia cosmica, ha qualche problema con la memoria, coi ricordi, ha delle visioni: "In fondo tutti noi abbiamo i segni delle ferite della vita: "Dimostra come si possa essere potenti e forti anche con quei problemi - prosegue - Una splendida lezione, specie per i giovani. Riguardo al passato, ai ricordi, possono essere un peso, ma ci rendono quello che siamo. Qualche volta è duro condividere con la memoria dei dolori del passato".

Il film diretto da Chloè Zhao, regista premio Oscar per Nomadland, porta sul grande schermo un'epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di supereroi immortali, costretti a uscire dall'ombra per unirsi contro il più antico nemico dell'umanità, I Devianti.

Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie. Il film arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

