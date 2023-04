Amedeo Preziosi, quando un amore in crisi all'orgoglio preferisce i sentimenti

Un pezzo in cui racconta la storia di un ragazzo e una ragazza che hanno perduto l’amore travolgente che un tempo li legava. Le parole sono quelle di un giovane che non vuole arrendersi, che non accetta la fine di un rapporto importante e che all’orgoglio preferisce i sentimenti. Un inno alla speranza e alla certezza che certi amori sono così speciali da poter superare anche i momenti più bui.

Un ritornello travolgente ed un testo profondo ed emozionante mostrano al pubblico un nuovo lato dell’artista che ad ogni release non smette di mettere in luce nuovi lati della sua personalità in continua evoluzione. Il brano ha visto la sua genesi dopo un intenso lavoro in studio con Francesco "Katoo" Catitti, uno tra i maggiori produttori italiani, e l’autore Giovanni “K Beezy” Miani.

Amedeo ha già dato prova del suo talento musicale con le hit “Scusate per il Disagio” (2017), certificato disco d’oro, che ha totalizzato oltre 9 milioni di stream e 35 milioni di visualizzazioni su YouTube. Seguita nel 2021 da “Range Rover“ e “Liberty City“ rispettivamente con 4,7 milioni e 3 milioni di stream”.