Ambra, il selfie con la figlia fa impazzire la Rete

Il sorriso non se ne va nonostante la pioggia battente. E così Ambra Angiolini posta un bel selfie che la ritrae insieme alla figlia Jolanda mentre, cappuccio in testa, sfidano le intemperie. "Abito in via del sorriso e conto di restarci per sempre" scrive a corredo della foto. E i like fioccano a decine di migliaia.