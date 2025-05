Da venerdì 6 a domenica 8 giugno torna All You need is Pop, la festa di Radio Popolare e della sua grande comunità di ascoltatrici e ascoltatori. Giunta alla settima edizione si svolgerà in sette postazioni nel grande parco dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, a Milano. In programma oltre 100 eventi con oltre 350 ospiti, tra musicisti, attori, scrittori, artisti, magistrati, operatori sociali, politici e giornalisti dal mattino a notte fonda.