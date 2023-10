"All-In-Rock", al PalaUnical di Mantova una serata di musica all'insegna dell'inclusività

Ma non solo, perché durante lo spettacolo saranno predisposti servizi e tecnologie per favorire un'accoglienza veramente inclusiva. E' " All-In-Rock ", il concerto integrato organizzato dalla Casa del Sole Onlus , realtà mantovana che opera con bambini e adulti diversamente abili dal 1966, nel calendario di iniziative che celebra il 40° anniversario del Centro Diurno Disabili Adulti di Mantova. Sul palco del PalaUnical di Mantova, il 20 ottobre si esibiranno Alberto Bertoli , in duetto virtuale col padre Pierangelo, ed Enrico Ruggeri .

Sarà il primo concerto in Italia in cui le persone con disabilità potranno scegliere il proprio posto in platea direttamente su Ticketone.

Alberto Bertoli è logopedista presso la Casa del Sole e opera quotidianamente all’interno dei progetti riabilitativi dell’ente. Bertoli proporrà lo show "Due voci attorno a un fuoco", in cui l’artista racconta la sua esperienza di convivenza col padre disabile e canta duettando con lo stesso attraverso la proiezione di filmati.

"All-In-Rock" è un concerto come risposta al bisogno e desiderio di una reale integrazione tra i cittadini, perché non vi sia una distinzione tra persone di serie A e di serie B. Con questo evento, Casa del Sole si propone quindi di tracciare un solco, affinché l’accessibilità e l’integrazione siano alla base di ogni concerto, mostra, festival o location. Lo sforzo organizzativo per questa data zero è tutto orientato ad affermare che “si può fare”.

Il progetto, redatto dall’architetto Mirko Veronesi e dal geometra Alessandro Pavesi, nasce dalla valorizzazione della location, il Teatro PalaUnical di Mantova, scelta in accordo con il Comune di Mantova, quale luogo ideale per ospitare l’evento. La principale esigenza è stata quella di coniugare il presupposto di “concerto integrato” con le disposizioni normative in materia di sicurezza. L’area, di oltre 3mila mq, ha permesso di progettare ex novo una pianta in cui gli spettatori in carrozzina troveranno posto in platea e potranno scegliere dove collocarsi, a fianco del loro accompagnatore. L’idea di un concerto completamente inclusivo ha comportato lo studio di spazi e tipologia di pubblico, con definizione di specifiche aree, libere da qualsiasi impedimento, che intendono favorire la partecipazione attiva all’evento da parte di tutto il pubblico.

E’ stata così pensata una zona ad alta accessibilità per gli spettatori con difficoltà di deambulazione, si sono predisposte vie di fuga da 160 cm invece dei comuni 120 cm. Il numero di file di sedie è stato ridotto del 50% con distanziamento da sedia a sedia di 160 cm invece dei consueti 50 cm richiesti come minimo per legge. Il numero di servizi igienici attrezzati sarà commisurato al numero reale di possibili fruitori da stabilirsi nel momento della chiusura delle prevendite. Il sistema di collegamento tra la regia e il palco sarà di tipo aereo per evitare di costituire una possibile barriera nella via di fuga centrale. Sul pavimento saranno apposti dei marker numerati per indicare l’esatta collocazione del posto di ogni carrozzina. Inoltre sarà predisposta una zona rete wifi con la possibilità di audioguide per il pubblico con disabilità visive e di trasmissione dell’audio in HD agli impianti cocleari o alle protesi acustiche, un’area in cui è maggiormente visibile il Lis performer, una zona Chillout in cui poter stare tranquilli e rilassarsi, continuando a seguire lo spettacolo da monitor o cassa musicale e infine una zona di condivisione completa di area bar.

In particolare, per quanto riguarda la trasmissione audio la ditta MED-EL metterà a disposizione dei partecipanti una tecnologia innovativa che permetterà a tutti gli ipoacusici presenti di ascoltare la musica senza distinzione di tecnologia, brand o tipologia di sordità, oltre a funzionare come voce guida per i ciechi e gli ipovedenti.