"Ali Dorate - I giorni del silenzio", il cielo sopra Milano durante il lockdown

Da Leonardo ad Alessandro Manzoni, da San Francesco a Giuseppe Verdi, le statue del capoluogo lombardo prendono la parola attraverso la voce di Finazzer Flory. Un cortometraggio che non vuole dimenticare, indicando amore e crescita. Un documento girato senza nessuna mediazione, se non quella delle emozioni. "In un silenzio che come tutti i silenzi aveva le sue voci. Le sirene, ma anche le fontanelle d’acqua, il vento, i cani, le colombe è poi diventato un film, il drone, è stato un angelo, sospeso tra cielo e terra per far vivere una Milano ferita, la più ferita in Italia dopo Bergamo e Brescia", ha spiegato il regista.

Il cortometraggio è in programmazione a Milano all’Anteo CityLife e Anteo Palazzo del Cinema. Il 2 ottobre alle 18.30 ad Anteo CityLife e il 3 ottobre alle 19.00 ad Anteo palazzo del cinema la proiezione sarà accompagnata dalla presenza e da un’introduzione di Finazzer Flory.

