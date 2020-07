Alessio Bernabei cancella il passato: "Mi spoglio nelle nuove canzoni"

Anche Alessio Bernabei come hanno fatto di recente Anna Tatangelo e Giusy Ferreri ha cancellato tutte le foto su Instagram. Un nuovo inizio per il cantante che si è fatto conoscere ad Amici con il gruppo dei Dear Jack e che due anni fa ha pubblicato il suo primo album da solista. Dopo una pausa ritorna con il singolo " Trinidad " e come racconta a Tgcom24 sta lavorando al nuovo disco in cui racconterà "Alessio al 100% mettendomi a nudo".

Alessio ti sei preso una pausa di due anni in un momento in cui i tuoi colleghi sfornano pezzi ogni settimana, perché?

Non è stata una vera e propria pausa, in questo tempo ho scritto molto e ho lavorato al nuovo album. Ho avuto bisogno di trovare la mia dimensione e i giusti collaboratori.

Trinidad è nata durante la quarantena, come l'hai vissuta?

Si, il periodo di lockdown mi ha destabilizzato, ho affrontato la quarantena in completa solitudine, per non cedere mi sono aggrappato all’immaginazione e alla voglia di normalità, così con Skype é nata Trinidad.

Hai detto che l'immaginazione ti ha aiutato come?

Ho fortemente desiderato la normalità, cosi ho voluto raccontare l'amore nella sua forma più leggera e spensierata, il viaggio di un vacanza che diventa il percorso di questa storia, fatta di tramonti e di "solo la notte sa ciò che succederà"

Trinidad è paradiso felice, ma è anche un nome di donna, l'hai dedicata a qualcuna in particolare?

Trinidad è un’isola molto particolare dei Caraibi, perché grazie a delle correnti speciali, è l’unica isola che non è soggetta ad uragani o tempeste. Si, è anche un nome di donna e magari un giorno avrò la fortuna di incontrare qualcuna con la stessa particolarità... (ride, ndr)

Questa è una ripartenza, come ti sei evoluto musicalmente in questi anni?

In questi ultimi anni sono diventato una persona molto più consapevole e di conseguenza anche la mia musica lo è diventata, forse è proprio questa consapevolezza che mi ha aperto a sperimentare nuovi sound e nuovi generi che daranno una svolta molto importante alla musica che verrà.

Che progetti hai?

Per ora, mi sto concentrando sul nuovo singolo, ho avuto una risposta incredibile da parte del pubblico e questo mi riempie il cuore, nel frattempo sto lavorando ad un nuovo album nel quale racconterò Alessio al 100% mettendomi a nudo. Non vedo l’ora di tornare a suonare dal vivo, è la cosa che mi manca di più!

