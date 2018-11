Alec Baldwin picchia un automobilista per un posteggio: arrestato

L'attore americano Alec Baldwin è stato fermato a New York. Secondo la prima ricostruzione avrebbe picchiato un automobilista nel corso di una lite per un posteggio. La star 60enne, che vive nel centro di Manhattan con la sua seconda moglie e i loro quattro figli, è stato arrestato nel quartiere del Greenwich Village.

"La polizia ha ricevuto una chiamata intorno alle 13:30 per un aggressione in corso e quando siamo arrivati, abbiamo scoperto che due persone si stavano picchiando per un parcheggio", ha riferito una portavoce della polizia alle agenzie di stampa. Secondo quanto ricostruito, Baldwin avrebbe dato un pugno all'altro conducente. L'attore non è nuovo a sfuriate e problemi con la giustizia.



In questo momento sta godendo di una rinnovata popolarità grazie alla fortunata imitazione di Donald Trump nello show televisivo satirico "Saturday Night Live". E proprio Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito alla Casa Bianca, ha commentato la notizia dell'arresto dicendo: "Gli auguro buona fortuna".