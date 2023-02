Addio ad Alberto Radius, chitarrista rock e leader dei Formula 3

Ritrova Battisti e il suo "Canto libero" sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2021 esibendosi come ospite dei Coma_Cose, per suonare con la chitarra il brano nella serata delle cover.

Le reazioni alla morte

Mario Lavezzi ricorda Radius come "chitarrista di una straordinaria personalità artistica. Unico nel suo modo di suonare lo strumento. Abbiamo vissuto insieme bellissimi momenti con Battisti, la Numero Uno e Il Volo", mentre Ricky Portera scrive sui social: "Addio Amico mio… mi mancherai… fai buon viaggio". Gianluca Grignani condivide un post con un personale omaggio: "Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita. I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l'ascolto di 'Quando ti manca il fiato'… e ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero. Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d'ispirazione".