Alanis Morissette in attesa del terzo figlio: "Prima ho avuto più di un aborto"

"Volevo avere tre figli con tutta me stessa", racconta al magazine la cantante di "Ironic". Ma poi sono arrivati i problemi: "Ho sofferto di alcuni aborti spontanei, quindi pensavo non fosse più possibile".



Invece dopo Ever Imre, nata nel dicembre 2010, e Onyx Solace, arrivata a giugno 2016, Alanis è nuovamente in dolce attesa: "Tra i miei due parti ci sono stati dei tentativi falliti, poi gli aborti spontanei che hanno provocato in me dolore e paura. Ho inseguito e pregato per una nuova gravidanza, imparando tantissime cose sul mio corpo".



Sposata dal 2010 col rapper Mario "Souleye" Treadway, l'artista canadese naturalizzata statunitense ha rivelato di essere in allerta dopo i due casi di depressione post-partum di cui ha sofferto in passato (e di cui aveva parlato lo scorso anno): "La prima volta ho aspettato oltre un anno prima di chiedere aiuto. La seconda quattro mesi. Se ricapiterà, non farò passare quattro minuti".