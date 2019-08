Alain Delon sta meglio dopo l'ictus: prima foto in convalescenza

Alain Delon si sta riprendendo dopo una leggera emorraggia celebrale in seguito a un ictus ed è ricoverato in un clinica svizzera. A testimoniare che le sue condizioni stanno migliorando ci ha pensato il figlio Alain-Fabien che ha pubblicato un'immagine del padre in una storia su Instagram. "Grazie per i vostri numerosi messaggi che mi arrivano dritti al cuore", ha scritto per lui il figlio. "Come potete vedere va sempre meglio e vi abbraccia", continua il messaggio accanto a una foto dell'83enne attore, seduto e sorridente.