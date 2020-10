Al via il Festival de la Comédie di Montecarlo  

In un clima di massima sicurezza si è aperta ieri con successo la 17a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie , la kermesse cinematografica ideata e diretta da Ezio Greggio , con il Film francese fuori concorso “ Un Triomphe ” per la regia di Emmanuel Courcol. Il premio Oscar Nick Vallelonga presiede la giuria composta da Nastassja Kinski , Sabrina Impacciatore , Maggie Civantos e Lotte Verbeek .

L’augurio unanime di quest’anno è stato quello di ricominciare a ridere insieme, ribadendo l’importanza del sorriso e del condividere. L’imperativo è quello di rispettare le regole per poter tornare finalmente a stare vicini.

"The Show must go on! Voglio inoltre lanciare un appello alle autorità di tutto il mondo affinché trovino delle soluzione per spingere la gente ad andare al cinema" ha dichiarato il direttore e ideatore della Kermesse Ezio Greggio. Lo ha incalzato il Presidente di Giuria Nick Vallelonga che ha affermato: "Dopo tanti mesi di isolamento bisogna tornare alla vita e ricreare aggregazione in tutta sicurezza".

Tante proiezioni di film italiani, francesi e internazionali in concorso e fuori concorso attendono la giuria che per la prima volta quest’anno si cimenterà nel giudicare anche i cortometraggi d’autore in lista per lo Short Comedy Award. Attesissima anche l’anteprima mondiale di "The Comeback Trail" diretto da George Gallo con Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff e Kate Katzman che sarà ospite del festival.

