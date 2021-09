Al via il corso gratuito di cinema per educatori e cooperative dedicate alla disabilità

Ufficio stampa

Dal 5 ottobre il "Festival del Cinema Nuovo" organizza un corso di cinema online gratuito, per educatori di centri e cooperative dedicate alla disabilità. Un percorso teorico/pratico articolato in otto lezioni di un'ora tenute da Andrea Caccia, per scoprire come si realizza un progetto audiovisivo, dalla sua ideazione sino al prodotto finale.