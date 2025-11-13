Torna a Brescia l'Afrobrix Film Festival

All'interno della sezione dedicata ai lungometraggi, ad aprire il festival, venerdì 14 novembre sarà "Nyumba" (Italia) di Francesco Del Grosso, un racconto intenso e umano sulle storie migranti, lontano dai cliché dell’accoglienza e dell’immigrazione, capace di restituire un’esperienza di scambio e reciprocità. Il giorno dopo sarà protagonista "Katanga - La danse des scorpions" (Burkina Faso), diretto da Dani Kouyaté, vincitore dell’Étalon d’Or al FESPACO di Ouagadougou. Il film rilegge il Macbeth di Shakespeare in chiave africana, fondendo potere, destino e spiritualità in un affresco visionario. Domenica 16 novembre sarà la volta di "Memory of Princess Mumbi" (Svizzera/Kenya) del regista Damien Hauser. Presentato alle Giornate degli Autori di Venezia, immagina un’Africa del futuro attraverso una narrazione metacinematografica e un mockumentary che utilizza l’intelligenza artificiale come parte integrante del racconto stesso. Sarò proiettato anche "My Father’s Shadow" (Nigeria) di Akinola Davies Jr., primo film nigeriano presentato a Cannes che ci offre uno spaccato intenso e doloroso della Nigeria, dove la durezza del regime militare fa da sfondo a una profonda riflessione sulla paternità.