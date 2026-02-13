Adriano Celentano oggi, tra ironia e silenzio: ecco com’è il Molleggiato a 88 anni
Un video su Instagram riporta il cantautore sotto i riflettori: immagini del passato e uno scatto attuale che fa emozionare i fan
Adriano Celentano © Instagram
Un mix di ricordi, musica e una battuta che è già diventata virale. Adriano Celentano è tornato a mostrarsi sui social con un video che intreccia passato e presente, regalando ai fan un’immagine attuale del Molleggiato a 88 anni. Sulle note di “Soli”, scorrono le immagini del grande evento “Rock Economy”, le due serate dell’8 e 9 ottobre 2012 all’Arena di Verona che segnarono il suo ritorno dal vivo dopo quasi vent’anni lontano dai palchi. Poi, a sorpresa, compare una fotografia recente dell’artista. A corredo, una frase in perfetto stile Celentano: “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!” Un’apparizione breve, ma sufficiente a riaccendere l’affetto di chi continua a considerarlo un punto di riferimento della musica italiana.
Il ritiro e l’ironia che non cambia
Negli ultimi anni Adriano Celentano ha scelto una vita lontana dai riflettori, riducendo drasticamente interviste e presenze televisive. L’ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2019 con “Adrian Live - Questa è la storia”, progetto legato alla serie animata “Adrian”. Da allora, solo interventi sporadici sui social, riflessioni sull’attualità o ricordi dedicati ad amici e colleghi.
Il suo silenzio mediatico ha fatto discutere, tanto che l’amico di sempre Teo Teocoli aveva raccontato pubblicamente di non riuscire a sentirlo da tempo. La replica di Celentano non si è fatta attendere: affettuosa e pungente, come nel suo stile. “Se non rispondo è perché ti voglio bene”, aveva scritto, trasformando anche un’assenza in un paradosso ironico.
Quella leggerezza è rimasta intatta. Il recente video lo dimostra: Adriano Celentano non sembra voler tornare stabilmente sulla scena, ma continua a comunicare a modo suo, con poche parole e molta personalità.
Un’icona che attraversa le generazioni
Se oggi Adriano Celentano appare raramente, la sua musica continua a vivere ovunque. Di recente “Prisencolinensinainciusol”, il brano del 1973 costruito su una lingua inventata che richiama l’inglese, è tornato al centro dell’attenzione durante l’evento di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, quando Sabrina Impacciatore ha ballato sulle sue note. Un segno di quanto il repertorio del Molleggiato resti attuale e trasversale.
Anche la figlia Rosita ha rassicurato i fan sulle condizioni del padre, descrivendolo come un uomo lucido, curioso, con “una testa che viaggia come se ne avesse 40”. Un artista che non si è mai lasciato sedurre troppo dal successo, consapevole che la fama può isolare.
Oggi Adriano Celentano sceglie il silenzio più della scena, ma quando decide di mostrarsi basta uno scatto, una frase, un accenno di sorriso per ricordare perché, da decenni, resta il “Re” per intere generazioni.