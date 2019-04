Adele e il marito Simon Konecki si sono separati

Amore al capolinea per Adele e il marito Simon Konecki, che si erano sposati in gran segreto nel 2016 dopo cinque anni di fidanzamento. La star britannica lo ha confermato in un comunicato rilasciato all'Associated Press dal suo staff. "Adele e il marito si sono separati - si legge nella brevissima nota -. Si sono impegnati a crescere il figlio (Angelo, nato nel 2012) insieme con amore. Come sempre la coppia chiede riservatezza. Non ci saranno ulteriori commenti".