Addio a Tony Germano, la voce che ha fatto sognare generazioni

È morto a 55 anni Tony Germano, doppiatore e attore teatrale apprezzato per le sue interpretazioni in serie internazionali
Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa del doppiatore e attore Tony Germano, morto il 26 novembre 2025 a 55 anni dopo un tragico incidente domestico nella sua abitazione a San Paolo, in Brasile. Germano era noto soprattutto per il suo lavoro di doppiaggio per produzioni su Netflix e Nickelodeon. Tra le sue interpretazioni più amate, figurano quelle in serie come "Go, Dog, Go!" e "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn".
Tony Germano è stato un doppiatore e attore italo-brasiliano, noto per la sua voce calda e versatile. Attivo per oltre trent'anni, ha lavorato per produzioni internazionali, prestando la voce a personaggi di serie amate dal pubblico più giovane. Parallelamente ha coltivato una solida carriera teatrale, partecipando a importanti musical come "Il Fantasma dell'Opera", "Miss Saigon" e "Jekyll & Hyde". Viveva a San Paolo, in Brasile, dove è scomparso tragicamente il 26 novembre 2025.
La tragedia è avvenuta durante lavori di ristrutturazione nella sua casa: mentre si trovava sull'abitazione, Germano ha perso l'equilibrio ed è precipitato; le ferite riportate sono risultate fatali. La notizia ha sconvolto colleghi, amici e fan. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per la perdita di una voce capace di dare vita a tanti personaggi, e di un artista animato da passione e professionalità.