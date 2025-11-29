Addio a Tony Germano, la voce che ha fatto sognare generazioni

La tragedia è avvenuta durante lavori di ristrutturazione nella sua casa: mentre si trovava sull'abitazione, Germano ha perso l'equilibrio ed è precipitato; le ferite riportate sono risultate fatali. La notizia ha sconvolto colleghi, amici e fan. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per la perdita di una voce capace di dare vita a tanti personaggi, e di un artista animato da passione e professionalità.