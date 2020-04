Addio all’attore Sergio Fantoni: fu la voce di Marlon Brando

Deve la sua popolarità soprattutto agli sceneggiati degli anni Settanta e Ottanta: "Anna Karenina", "Delitto di Stato", "La Piovra" e "La coscienza di Zeno". In tv ha partecipato al "Commissario Montalbano" di Sironi per l'episodio "La voce del violino" (1999). Nel 2002 insieme a Ivo Chiesa e a Bianca Toccafondi ha ricevuto il Premio alla carriera intitolato a Ennio Flaiano.



Sergio Fantoni, romano, era figlio d'arte: anche il padre Cesare e la madre Afra Arrigoni sono stati attori teatrali. E' stato sposato con l'attrice Valentina Fortunato. Cominciò a lavorare giovanissimo nel teatro di prosa con la compagnia Rina Morelli - Paolo Stoppa e con Vittorio Gassman. Nel 1955 è approdato in televisione con "Il mercante di Venezia" di William Shakespeare, ottenendo un lusinghiero successo di critica e di pubblico.



Poi ha interpretato molti film di grandi registi come "Era notte a Roma" (1960) e "Viva l'Italia" (1961), entrambi di Roberto Rossellini, "Il sicario" (1961) di Damiano Damiani, "Tiro al piccione" (1961) di Giuliano Montaldo, "Il gattopardo" (1963) di Luchino Visconti.

A Hollywood ha recitato in "Intrigo a Stoccolma" (1963) e "Il colonnello Von Ryan" (1965), entrambi di Mark Robson, "Non disturbate" (1965) di Ralph Levy e "Papà, ma che cosa hai fatto in guerra?" (1966) di Blake Edwards.



Vasto il suo repertorio teatrale, mentre come autore ha firmato, insieme a Gioele Dix, e con la collaborazione di Francesco Brandi, la pièce "Edipo.Com". Dopo un intervento alla laringe nel 1997, si dedicò alla regia. Dal 2012 era direttore artistico del Teatro Carcano di Milano insieme a Fioravante Cozzaglio.

