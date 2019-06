Addio all attrice napoletana Loredana Simioli, sconfitta dal cancro

Napoli è in lutto per la scomparsa prematura di Loredana Simioli, l'attrice che è morta all'età di 45 anni dopo aver lottato per anni contro il cancro. Nel 2012 aveva partecipato al film di Matteo Garrone "Reality", ma era famosa soprattutto per i suoi spettacoli teatrali, tra cui il best seller: "Benvenuti in casa Esposito", commedia di Pino Imperatore. "In tutte le avventure che la vita ci offre, dobbiamo sempre reagire con forza e pure con un bel sorriso", così la stella del teatro aveva sfidato il tumore nel video girato all'ospedale Cardarelli di Napoli e pubblicato su Youtube.