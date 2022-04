Addio all'attore e regista Jacques Perrin, fu Totò in "Nuovo Cinema Paradiso"

A partire dagli anni 50, ha girato oltre 70 film, tra cui grandi successi come "Les Demoiselles de Rochefort" nel 1967 e "Peau d'âne" nel 1970. Profondi i legami anche con l'Italia. Nel 1988 aveva interpretato il ruolo di Totò adulto nel film di Giuseppe Tornatore " Nuovo Cinema Paradiso " premiato poi con il Golden Globe e l'Oscar come miglior film straniero.

Mathieu Simonet. Perrin era nato a Parigi il 13 luglio 1941. In Italia aveva girato anche altri film, come "

La ragazza con la valigia

In nome del popolo sovrano

Un uomo a meta

La busca

" (1961), nel ruolo del giovane Lorenzo Fainardi innamorato pazzo di Claudia Cardinale e "" (1990) di Luigi Magni, film storico-risorgimentale dove recitò nelle vesti del frate Ugo Bassi. Nel 1966, Perrin si aggiudicò due premi come miglior attore al Festival di Venezia per il film italiano "'" e per il film spagnolo "".

Nel 1988 interpretò il ruolo di Salvatore da adulto in "

Nuovo Cinema Paradiso

" di Giuseppe Tornatore, premiato con l'Oscar al miglior film straniero nel 1990: celebre la sequenza finale, con i baci censurati nel corso degli anni, ma "salvati" dal vecchio proiezionista, sulle note di Morricone.

Uomo di cinema impegnato in una fitta filmografia dall'ampio respiro europeo, Jacques Perrin ha anche co-prodotto una quindicina di film dagli anni 60 a oggi, tra cui "

Z

Les Choristes

" (1968) di Costa-Gavras, "Il deserto dei Tartari" (1977) di Valerio Zurlini, in cui interpretò anche il ruolo del giovane protagonista, il tenente Giovanni Drogo o "" (2004) del nipote Christophe Barratier.

Particolarmente

legato alla lotta in difesa della natura

Microcosmos: il popolo dell'erba

Ocèans

Il popolo migratore

Goliath

, la sua battaglia di una vita, ha coprodotto numerosi documentari su questo tema, tra cui "Le Peuple singe" (1989), "" (1996) o "Himalaya: l'infanzia di un capo" (1999). In seguito, ha realizzato lui stesso dei documentari, "" (1999) e "" (2001) che venne visto da 2,9 milioni di spettatori soltanto in Francia e si aggiudicò il Premio Cèsar per il miglior documentario nell'anno 2011. Il suo ultimo ruolo al cinema è stato in "', thriller di Frèdèric Tellier uscito in Francia lo scorso marzo che affronta la questione delle lobby e dei pesticidi.