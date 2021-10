Addio a Paddy Moloney, fondatore dei Chieftains | Il presidente irlandese: "Ha portato la nostra musica nel mondo"

E' morto a 83 anni Paddy Moloney, musicista irlandese e fondatore della band di musica tradizionale Chieftains . "Enorme il suo contributo nel diffondere la musica irlandese nel mondo", ha commentato il presidente Michael D. Higgins, che lo ha voluto omaggiare con una dichiarazione ufficiale: "Paddy, con le sue straordinarie capacità di strumentista è stato in prima linea nel rinascimento dell'interesse per la musica irlandese, portando un maggiore apprezzamento della musica e della cultura irlandesi a livello internazionale".



Higgins ha poi ricordato come Moloney sia stato un vero e proprio ambasciatore e abbia "portato l'amore per la musica irlandese non solo verso gli emigranti, ma a tutti coloro in tutto il mondo che hanno ascoltato la sua musica e l'hanno apprezzata per se stessa poiché ha trasceso tutti i confini musicali" e ha concluso sottolineando come la sua "eredità rimarrà per sempre con noi nella musica creata e portata nel mondo".

Anche la sua band gli ha reso omaggio sui social scrivendo: "La famiglia degli Chieftains piange la perdita del nostro Paddy Moloney. Paddy aveva ancora molta musica da condividere e storie da raccontare. Siamo stati fortunati ad averlo avuto con noi per tutto il tempo che lo abbiamo avuto".





Moloney, Sean Potts e Michael Tubridy crearono gli Chieftains nel 1962. Nella band Paddy suonava alcuni strumenti tradizionali irlandesi come il tin whistle (un piccolo flauto a sei fori), le uilleann pipes (una specie di piccola cornamusa) e il bodhrán (un piccolo tamburo tradizionale irlandese).

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Mick Jagger, Sting, SInead O'Connor e Luciano Pavarotti, ha composto le colonne sonore di film come "L'isola del tesoro", "Barry Lyndon", che vinse un Oscar proprio per le musiche e "Gangs of New York" e ha vinto ben sei Grammy Awards.