Addio a Millie Small, voce della hit mondiale "My Boy Lollipop"

È morta a 73 anni Millie Small , cantante giamaicana conosciuta per il successo mondiale del 1964, "My Boy Lollipop" . A dare la notizia è stato Chris Blackwell, produttore e fondatore della Island Records: "Ha avuto un ictus. Era una persona così dolce. Era davvero speciale". Il brano raggiunse il secondo posto in classifica sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito e rimane una delle canzoni ska e bluebeat più vendute di tutti i tempi, con oltre sette milioni di copie.

Millie Small, nome d’arte di Millicent Dolly May Small, era nata il 6 ottobre 1946 a Clarendon, in Giamaica e fu scoperta già quando era giovanissima. Appena 12enne, vinse il suo primo concorso canoro a Montego Bay: “Ero timida e cantai per la maggior parte del tempo con gli occhi chiusi ma vinsi il secondo premio e quel momento segnò l’inizio della seconda vita come cantante”, aveva raccontato in un'intervista.

Fu Blackwell che portò Millie Small a Londra nel 1963 e produsse il singolo, che metteva in mostra la sua voce infantile e acuta su uno stile sonoro chiamato bluebeat che stava prendendo piede in qui tempi in Giamaica, antesignano del reggae. Il brano era stato originariamente scritto da Robert Spencer dei Cadillacs intorno alla metà degli anni Cinquanta e registrato successivamente dalla cantante newyorkese Barbie Gaye nel 1956, ma è nella versione di Millie Small che la canzone è diventata una hit.

"È l'equivalente ska di 'Heartbreak Hotel' di Elvis o "God Save The Queen" dei Sex Pistols: un brano che ha reso popolare un suono precedentemente considerato ai margini del mainstream tradizionale", ha scritto Laurence Cane-Honeysett sul magazine rivista Record Collector.

Parlando con il Jamaica Observer, Blackwell ha ricordato il successo ottenuto dalla cantante: "Quella canzone divenne un successo ovunque. Girammo insieme tutto il mondo perché chiunque voleva che Millie partecipasse a spettacoli musicali e televisivi. Fu incredibile il modo in cui gestì quel successo”.

La carriera di Millie Small, dopo tre album pubblicati (“My Boy Lollipop”, “Sings Fats Domino” e “Time Will Tell"), si interruppe nel 1970. Nel 2011 è stata insignita dal governo giamaicano dell'Order of Distinction con il grado di Commander per il suo contributo all’industria musicale giamaicana. Nel 2012 la sua hit fu tra quelle suonate in occasione dell'apertura delle Olimpiadi di Londra.





TI POTREBBE INTERESSARE: