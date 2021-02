Addio a Mary Wilson, storica co-fondatrice delle Supremes

Mary Wilson, dalle Supremes alla carriera solista 1 di 20 2 di 20 3 di 20 4 di 20 5 di 20 6 di 20 7 di 20 8 di 20 9 di 20 10 di 20 11 di 20 12 di 20 13 di 20 14 di 20 15 di 20 16 di 20 17 di 20 18 di 20 19 di 20 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

A 15 anni insieme alla coetanea Florence Ballard diede vita al gruppo a Detroit, sua città natale. All'epoca si facevano chiamare The Primettes. Alle due si unì Diana Ross. "Mary Wilson è stata estremamente speciale per me. Era una pioniera, una diva e ci mancherà moltissimo", ha detto Berry Gordy, fondatore della leggendaria Motown Records, dietro ai successi della band. Solo due giorni fa la Wilson ha caricato un breve clip su YouTube per celebrare febbraio, il mese della storia dei neri e annunciando: "Notizie entusiasmanti su The Supremes, Florence Ballard e materiali inediti".

La band raggiunse il successo alla fine degli anni Sessanta con hit come "Stop! In the Name of Love" e "Baby Love". Ma dopo l'uscita di Diane Ross nel 1970 per una carriera da solista, il gruppo non ha mai riguadagnato il suo predominio nelle classifiche americane, pur avendo alcuni successi come "River Deep, Mountain High" e "Stoned Love". Nel 1988 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

Mary Wilson rimase nel gruppo per tutti i sedici anni in cui le Supremes si esibirono, e dopo lo scioglimento della band intraprese la carriera da solista che la portò nel 1979 a pubblicare il suo primo album, intitolato proprio "Mary Wilson" e prodotto dalla Motown. Il poco successo dell'album però fece perdere alla cantante il contratto con la prestigiosa etichetta. Nel 1986 scrisse un libro di memorie: "Dreamgirl: My Life As a Supreme", che descriveva la sua vita con la band, e il suo rapporto con Ross. Ha ispirato il film del 2007 "Dreamgirls" con Beyoncé e Jennifer Hudson, vincitore di due Oscar e tre Golden Globe.

