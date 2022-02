Addio a Gary Brooker, anima dei Procol Harum

"E' con dolore profondo che dobbiamo annunciare la morte, avvenuta il 19 febbraio, di Gary Brooker, luce luminosamente brillante, insostituibile, dell'industria musicale", hanno scritto i suoi vecchi compagni di palcoscenico e di avventura spiegando che "l'unica costante che definisce i cinquant’anni di carriera della band: la voce e il pianoforte di Gary erano leggendari e lasciano un’eredità che durerà per generazioni. Mancherà moltissimo a tutti coloro che lo hanno conosciuto".

Nel comunicato si sottolinea come egli fosse in cura per un cancro e come sia "morto pacificamente in casa" circondato dai suoi cari. Il musicista era stato decorato con l'onorificenza di Member of British Empire (MBE) dalla regina Elisabetta nel 2003 per i suoi meriti artistici, ma soprattutto per la sua attività caritativa e di beneficenza.

Brooker fondò i Procol Harum nel 1966 e l'anno seguente la band pubblicò il brano che avrebbe regalato loro un successo e una fama mondiale sempiterna, che non diminuisce quasi 60 anni dopo, "A Whiter Shade of Pale". La canzone è anche diventata tra quelle più rappresentative del movimento pacifico "Summer of Love". Dopo quell’estate il brano è diventato colonna sonora di moltissimi film (da "Il grande freddo" a "I Love Radio Rock"), è stata suonata a matrimoni e funerali. Successivamente Brooker avviò una carriera solista e collaborò con Eric Clapton, George Harrison, Alan Parson Project e Kate Bush.

