Addio a Andy Fletcher, rivediamo i Depeche Mode a "Superflash" nel 1983

È morto Andy Fletcher . Il tastierista e co-fondatore dei

Depeche Mode

Vince Clark

rispetto per la privacy

aveva 60 anni. A dare l'annuncio della sua scomparsa, il 26 maggio, è stata la stessa band attraverso un post social. Fletcher è stato il co-fondatore del gruppo insieme a, facendone parte per gli oltre quarant'anni della sua storia. Non sono stati diffusi dettagli sulle cause della morte e il gruppo ha chiesto a tutti i fane il dolore della famiglia.

Nati a Basildon, nelle vicinanze di Londra, nel 1980, i Depeche Mode sono

tra le band di elettroniche più famose e influenti al mondo

Dave Gahan

synth pop inglese

. Capitanati da, con le loro canzoni hanno attraversato quattro decadi, affermandosi prima all'interno della scena, poi arrivando a toccare il pop rock e la new wave.

Leggi Anche I Depeche Mode sul palco di "Festivalbar" 1987

Li rivediamo in un'esibizione del 1983, quando, all'inizio della loro carriera, sono stati ospiti della trasmissione "

Superflash

Mike Bongiorno

", condotta da. Qui la band inglese, oltre a eseguire il brano "Everything Counts", ha scambiato qualche battuta con il conduttore, spiegando la scelta del nome: "L'abbiamo letto in una rivista e ci è sembrata una buona idea". Riguardo agli abiti, tutti i neri, la band ha spiegato a Mike Bongiorno: "È il colore di moda del momento".

Con Fletcher, in particolare, il conduttore ha parlato del particolare strumento che il musicista aveva suonato poco prima. "È una specie di oboe, l'ho preso in un negozio di Londra", ha raccontato l'artista, divertito dalla domanda. "Non so da dove venga, probabilmente dall'India".