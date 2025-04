Tutti pazzi per i Cartoons, Bologna capitale del cinema d'animazione

Una serata ad alto tasso di adrenalina e meraviglia è in programma anche venerdì 10 aprile con la Maratona game night, un triplo appuntamento cinematografico per esplorare i confini tra realtà e fantasia attraverso il gioco. Si potrà assistere all’intramontabile (e originale) "Jumanji" di Joe Johnston, al thriller mozzafiato "The Game" di David Fincher (con Michael Douglas protagonista), e poi alla favola nera in stop-motion "Otesànek" di Jan Svankmajer, in cui un bambino di legno si trasforma in creatura insaziabile. Tre film, tre mondi, un’unica esperienza da non perdere. Ma non saranno gli unici momenti di “ritorno al passato”, essendo appunto prevista la proiezione di numerosi film cult del passato.