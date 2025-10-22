Al via il 34esimo Concorso Pianistico Internazionale "Roma": la presentazione in Campidoglio

Giunto alla sua 34esima edizione, il Concorso continua a rappresentare un evento unico nel panorama culturale capitolino, consolidando il suo prestigio come punto di incontro e scambio per giovani pianisti provenienti da ogni angolo del mondo. Fondato e diretto da Marcella Crudeli, pianista concertista e Medaglia d'Oro e Diploma di prima classe per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte, il concorso ha visto una crescita costante e ha ottenuto nel tempo importanti riconoscimenti istituzionali, tra cui la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana e il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco dal 2014. Il concorso è un trampolino di lancio per i giovani talenti emergenti, offrendo loro l'opportunità di avviare una solida carriera concertistica e di confrontarsi con figure di spicco del mondo musicale, membri di una giuria selezionata tra i migliori autori e docenti italiani e stranieri.