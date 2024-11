Il Grande Fratello vi guarda… a teatro

In questa nuova versione i registi immaginano un futuro lontano (il 2050) in cui un gruppo di storici trova un manoscritto del 1984, in cui si parla di un mondo dispotico, apparentemente seppellito dalla Storia; un mondo diviso in tre superstati in guerra tra loro. L’Oceania, la cui capitale è Londra, è governata dal Grande Fratello, un’entità indefinita a capo del Partito Unico. Lo spettacolo segue fedelmente, per lunghi tratti, il romanzo, le vicende di Winston Smith e della sua amata Julia, unici esseri pensanti in un pianeta disumanizzato, in cui tutto è permesso eccetto pensare, eccetto amare, eccetto vivere. In uno scenario alienante, intrappolati dentro una specie di eterno presente - sospeso tra un passato cancellato e un futuro già scritto - Winston e Julia lottano disperatamente per conservare l’ultimo soffio di umanità.